19 ноября, 17:09Экономика
Мосбиржа объяснила приостановку торгов на срочном рынке аппаратной ошибкой
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Торги на срочном рынке Московской биржи были приостановлены из-за аппаратной ошибки на сервере предварительной проверки рисков. Информация об этом опубликована на сайте площадки.
"Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование", – говорится в сообщении.
Московская биржа временно остановила торги на срочном рынке в 16:18 по московскому времени. В 16:32 система уже была готова для снятия заявок и подключения участников, а с 16:50 планировалось возобновить торги.
Отмечается, что торги на остальных рынках Московской биржи – фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке – проводятся в штатном режиме.
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