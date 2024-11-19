Мосбиржа объяснила приостановку торгов на срочном рынке аппаратной ошибкой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Торги на срочном рынке Московской биржи были приостановлены из-за аппаратной ошибки на сервере предварительной проверки рисков. Информация об этом опубликована на сайте площадки.

"Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование", – говорится в сообщении.

Московская биржа временно остановила торги на срочном рынке в 16:18 по московскому времени. В 16:32 система уже была готова для снятия заявок и подключения участников, а с 16:50 планировалось возобновить торги.

Отмечается, что торги на остальных рынках Московской биржи – фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, денежном рынке – проводятся в штатном режиме.

