Московская биржа временно остановила торги на срочном рынке

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Торги на срочном рынке Московской биржи временно остановлены с 16:18 по московскому времени. Информация об этом опубликована на сайте площадки.

Торги возобновятся в 16:50.

Ранее казахстанская фондовая биржа (KASE) объявила о прекращении всех взаимоотношений с Мосбиржей. Речь идет о взаимоотношениях, основанных на соглашении о стратегическом сотрудничестве, которое биржи подписали 10 октября 2018 года, а также связанных с ним договоренностях. Кроме того, Мосбиржа вышла из состава акционеров KASE.

Между тем в июне текущего года Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции. В частности, ограничения затронули Мосбиржу и Национальный клиринговый центр. В связи с этим площадка перестала проводить биржевые торги долларом и евро.

Позже стало известно, что Московская биржа планирует оспорить санкции США. Представитель юридического консультанта группы – компании "Степ форвард" – рассказал о разрабатываемых линиях защиты для оспаривания введенных ограничений на группу. Эти санкции также включают ограничения со стороны Великобритании.