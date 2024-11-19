Экономист Беляев: к концу года доллар может подорожать до 110 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доллар может подорожать до 110 рублей к концу текущего года. Об этом в эфире радио КП рассказал экономист Михаил Беляев.

"Национальная валюта отражает состояние экономики", – сказал он.

По словам эксперта, из-за замедления в экономике поздней осенью и прогнозов на ближайшие два года, по которым темпы роста составят 2%, валюта поднимется.

Ранее, 14 ноября, доллар впервые с октября 2023 года превысил психологически значимый уровень 100 рублей. До 99,75 рубля валюта выросла в 16:09 по московскому времени. Тогда ее рост составлял шаг в 1,25 рубля. Позднее доллар поднялся до 100,76 рубля.

Рубль падает перед новогодними праздниками из-за роста спроса на импортные товары, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, до января рубль продолжит колебаться в районе сотни за доллар, однако в течение 2025–2026 годов российская валюта начнет плавно расти.

