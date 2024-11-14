Доллар превысил 100 рублей впервые с октября 2023 года

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Доллар впервые с октября 2023 года превысил психологически значимый уровень 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

До 99,75 рубля валюта выросла в 16:09 по московскому времени. Тогда ее рост составлял шаг в 1,25 рубля. Позднее доллар поднялся до 100,76 рубля.

Около недели назад, 6 ноября, индекс доллара к корзине мировых валют увеличился на 1,92%, до 105,441 пункта. Американская валюта показала самый большой рост с 2016 года после выборов президента в США. Тогда на мировом рынке самой слабой валютой стал евро.

Рубль падает перед новогодними праздниками из-за роста спроса на импортные товары, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, до января рубль продолжит колебаться в районе сотни за доллар, однако в течение 2025–2026 годов российская валюта начнет плавно расти.