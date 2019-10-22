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Экономика

10:12

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

экономика суды

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Верховный суд разрешил ФСБ изъять декларацию об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита. Об этом сообщила газета "Ведомости" , в распоряжение которой попала копия постановления суда.

В декларации об амнистии капитала человек может раскрыть свои активы, в том числе и зарубежные, чтобы защитить свои имущественные интересы и обеспечить сохранность капитала.

Израйлит, арестованный в 2016 году по делу о хищениях, подал декларацию в ФНС, однако ФСБ изъяла эти документы. Служба безопасности воспользовалась этим, чтобы выдвинуть против Израйлита обвинение о выводе средств по подложным документам. Это первый прецедент использования декларации против бизнеса.

Защита Израйлита попыталась оспорить действия ФСБ. По словам адвоката бизнесмена Виктории Бурковской, закон запрещает использовать сведения из декларации об амнистии капитала. Таким образом, суд признал возможным использовать спецдекларации как доказательства по уголовным делам.

Совладелец компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит был арестован в декабре 2016 года по обвинению в хищениях при строительстве порта Усть-Луга. Чтобы защитить свое имущество, он передал сведения о контролируемых им иностранных компаниях, но это повлекло дополнительные обвинения.

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