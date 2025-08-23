Морские порты Мариуполя и Бердянска открыли для иностранных судов

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Морские порты Мариуполя и Бердянска, расположенные в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области были внесены в список открытых для захода иностранных судов. Данное распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что морские порты Бердянска и Мариуполя будут добавлены в уже существующий перечень портов.

Ранее Владимир Путин одобрил меры, направленные на противодействие попыткам западных стран ограничить судоходство в Балтийском море. Об этом сообщил помощник российского президента Николай Патрушев во время совещания по вопросам развития и обеспечения безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга.

Также Путин поручил расширить возможности российских портов в Арктике. Президент отметил, что России в Арктике нужен собственный торговый флот, включая грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут обеспечивать перевозки как по северным морям, так и по внутренним водным путям арктических регионов.