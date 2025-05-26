Путин поддержал идеи по ответу на попытки ограничений для судов на Балтике

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Владимир Путин одобрил меры, направленные на противодействие попыткам западных стран ограничить судоходство в Балтийском море, заявил помощник российского лидера Николай Патрушев. Об этом сообщает aif.ru.

В ходе совещания по вопросам развития и обеспечения безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга Патрушев напомнил о недавнем инциденте, когда военно-морские силы Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar, перевозившее российский груз. Такие действия он охарактеризовал как пиратство.

"Ответные меры реагирования на принимаемые попытки ограничения судоходства в Балтийском море недавно были рассмотрены на заседании президиума Морской коллегии России. Подготовленные предложения поддержаны президентом Российской Федерации", – пояснил помощник президента РФ.

Патрушев уже ранее отмечал, что НАТО не оставляет попыток блокировать работу портов РФ в Балтийском море. С его слов, действия Североатлантического альянса сказываются на безопасности перевозок. Кроме того, они способствуют разрушению глобального торгового судоходства.

На фоне этого он пообещал адекватный отпор со стороны России на морскую блокаду Запада. При этом Патрушев подчеркнул, что если дипломатические или правовые инструменты не подействуют, то безопасность судоходства будет готов обеспечивать российский Военно-морской флот.