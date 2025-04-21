Патрушев заявил об ответе РФ на попытки Запада устроить морскую блокаду

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Россия ответит на попытки Запада устроить морскую блокаду. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он уточнил, что вызовы и угрозы на морях для Москвы только усиливаются. В частности, санкционные планы Британии и некоторых европейских стран в этом направлении напоминают морскую блокаду, подчеркнул Патрушев.

По его словам, эти меры будут встречать со стороны РФ адекватный и соразмерный отпор. При этом, пояснил помощник президента, если дипломатические или правовые инструменты не подействуют, то безопасность судоходства будет готов обеспечивать российский Военно-морской флот.

Собеседник издания также объяснил указ президента США Дональда Трампа о "восстановлении морского господства Америки" необходимостью опередить Китай, ставший "морской экономической державой номер один в мире". Патрушев отметил, что для РФ угрозы сохраняются. Он считает, что западные страны не стесняются открыто говорить о намерениях изгнать оттуда российское судоходство.

Ранее Патрушев сказал, что НАТО не оставляет попыток блокировать работу портов РФ в Балтийском море. С его слов, действия Североатлантического альянса сказываются на безопасности перевозок. Кроме того, они способствуют разрушению глобального торгового судоходства.