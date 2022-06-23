В России фиксируются проблемы с поставками товаров для секс-шопов

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В России появились проблемы с поставками товаров для секс-шопов, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на создателя одного из магазинов для взрослых.

Он подчеркнул, что закупки товаров из США приостановили. Одновременно выросли затраты на логистику и время доставки продукции из Европы и Китая.

По словам бизнесмена, цены на интимную продукцию сохранились за счет курса рубля и импортозамещения.

"Мы цены подняли чуть-чуть, также у нас были хорошие запасы товара на Новый год и весну, это дало нам возможность пережить самые тяжелые два месяца – апрель и май", – пояснил предприниматель.

Он отметил, что по качеству российские товары не хуже зарубежных аналогов.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах зафиксирован резкий спрос на средства барьерной контрацепции. Так, с 28 февраля по 6 марта продажи презервативов в аптеках выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%, до 540,7 тысячи упаковок.

В Минпромторге России подчеркнули, что в стране не будет дефицита средств женской гигиены и детских подгузников. В ведомстве указали, что у производителей в РФ есть запас продукции и необходимое сырье.

До этого вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила об отсутствии предпосылок дефицита продуктов в условиях внешнего экономического давления. По ее словам, власти в ближайшее время наладят выгодную взаимную торговлю с дружественными странами.

