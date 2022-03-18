В России резко увеличился спрос на презервативы

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В российских магазинах зафиксирован резкий спрос на средства барьерной контрацепции, свидетельствуют данные исследовательской компании DSM Group. Об этом сообщает РБК.

Так, с 28 февраля по 6 марта продажи презервативов в аптеках выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%, до 540,7 тысячи упаковок.

Об увеличении продаж презервативов за последние две недели также рассказали в сети аптек "36,6". По данным аптечной сети, продажи подскочили на 26%.

Согласно результатам аудита NielsenIQ, за первую неделю марта продажи средств барьерной контрацепции в денежном выражении возросли на 11,4%. Об увеличении продаж презервативов на 30% изданию сообщил менеджер в одном из крупнейших российских продовольственных ретейлеров.

Ранее в Минпромторге России подчеркнули, что в стране не будет дефицита средств женской гигиены и детских подгузников. В ведомстве указали, что у производителей в РФ есть запас продукции и необходимое сырье.

До этого вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила об отсутствии предпосылок дефицита продуктов в условиях внешнего экономического давления. По ее словам, власти в ближайшее время наладят выгодную взаимную торговлю с дружественными странами.