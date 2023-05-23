Власти РФ решили обнулить импортные пошлины на сырье для алюминия

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Правительство готовит меры поддержки российским алюминиевым заводам на фоне санкций против РФ. В частности, в кабмине рассматривают возможность обнулить импортные пошлины на ввоз продукции, использующейся при производстве алюминия. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующий протокол утвердил первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов еще в начале апреля. Согласно документу, власти могут обнулить пошлины на ввоз в Россию товаров под кодами 3801 90 000 1, 6902 90 000 0 и 8545 19 000 0, 8545 90 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Как объяснили в Минпромторге, речь идет о такой продукции, как катодные и анодные блоки, катодные подовые, а также катодные бортовые блоки, карбидкремниевые блоки и масса подовая. На сегодняшний день сбор на них составляет от 5%.

По информации источника газеты, ранее уже обнулялись пошлины по отдельным группам сырья для металлургов. К примеру, нулевые тарифы действовали с 2021 по 2022 год для подовой массы и катодных бортовых блоков.

Ранее директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов заявил, что производство алюминиевых банок в РФ удалось полностью импортозаместить за год.

До этого эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов сообщил, что российские металлургические компании могут переориентировать свой экспорт с рынка США на другие уже к концу этого года, поэтому пошлина в 200% на импорт алюминия в Штаты может не оказать эффекта, на который рассчитывал Вашингтон.