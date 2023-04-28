В Минпромторге заявили, что производство алюминиевых банок в РФ полностью импортозамещено

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Производство алюминиевых банок в РФ удалось полностью импортозаместить за год, заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.

В начале 2022 года около 70% всего объема банок, которые находились в России, были произведены в Соединенных Штатах.

"На 100% за год импортозаместились… Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства", – приводит его слова радио Sputnik.

В сентябре 2022 года американский производитель упаковки Ball продал свой бизнес в РФ за 530 миллионов долларов. Покупателем стала компания Arnest Group. Отмечается, что закрытие сделки не подлежит обременениям, все необходимые разрешения получены.

Ранее эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов заявлял, что металлургические компании РФ могут переориентировать свой экспорт с рынка США на другие уже к концу 2023 года.

Он напомнил, что с 10 апреля этого года США ввели 200% пошлину на импорт алюминия, которая в случае переориентации рынка не возымеет должного эффекта.



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