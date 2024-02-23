Слуцкий заявил, что диктат Запада через ограничения приведет к обрушению доллара и евро

Фото: depositphotos/yulan

Диктат западных стран через экономические санкции приведет к обрушению доллара и евро как мировых резервных валют. Об этом ТАСС заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, санкции – самострел, прежде всего, для Запада. Их санкционная политика "летит бумерангом в обратную сторону", сказал он. В итоге, утверждает Слуцкий, это приведет не только к обрушению доллара и евро, но и всей Бреттон-Вудской системы и утрате инвестиционной привлекательности западных стран.

Депутат отметил, что все больше государств глобального большинства переходят на взаиморасчеты в национальных валютах. Речь идет о создании единой денежной единицы БРИКС, уточнил он.

В заключение парламентарий подчеркнул, что при всех этих обстоятельствах Россия растет и укрепляется. По его мнению, страна обязательно выйдет победителем из "беспрецедентной экономической войны", объявленной Западом.

Евросоюз (ЕС) утвердил 13-й пакет антироссийских санкций 23 февраля. Судя по документу, ограничения ввели против 106 физических и 88 юридических лиц, а также против зарубежных организаций якобы за поддержку военно-промышленного комплекса РФ.

После этого в МИД РФ заявили, что страна расширяет ограничительные меры против граждан ЕС в качестве ответной меры на 13-й пакет санкций. Там добавили, что некоторым представителям евроинститутов и стран – членов ЕС будет запрещен въезд на территорию России. Кроме того, в ведомстве считают незаконными введенные санкции ЕС, и Москва каждый раз будет давать своевременный и адекватный ответ на такие действия.

"Деньги 24": о влиянии санкций США на москвичей