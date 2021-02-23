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Цена биткойна опустилась до 45 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, стоимость биткойна в ходе торговой сессии упала на 16,38%, составив 45,615 тысячи долларов.

Накануне биткойн снизился на 5,13%, достигнув отметки в 51,363 тысячи долларов. А днем ранее он обновил исторический рекорд, увеличившись в стоимости до 58 тысяч долларов.

Ранее обвал биткойна прогнозировал аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский. Однако специалист не исключал, что в будущем он опять возрастет.

Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.



