Россия и Африка работают над снижением доли доллара и евро во взаимной торговле – Лавров

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Россия и африканские партнеры работают над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Разумеется, текущая геополитическая ситуация требует определенной корректировки механизмов нашего взаимодействия: в первую очередь речь идет об обеспечении бесперебойной логистики и налаживании защищенных от вмешательства извне систем финансовых расчетов", – говорится в его статье для африканских СМИ, опубликованной на сайте МИД РФ в преддверии поездки по странам континента.
Министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва выступает за создание эффективной и независимой финансовой системы, которая будет неуязвимой для потенциального воздействия со стороны враждебно настроенных государств.
Он также добавил, что РФ намерена добросовестно выполнять свои обязательства по поставкам в Африку удобрений, энергоносителей и продовольствия. По словам министра, товары из России играют большую роль в деле сохранения социальной стабильности в регионе.
В конце мая во время дипломатического приема по случаю Дня Африки Лавров заявил, что Москва призывает страны – члены Африканского союза потребовать от Запада отмены антироссийских санкций, поскольку они нарушают логистику международной торговли.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Страны Африки не поддадутся давлению Вашингтона – Лавров
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