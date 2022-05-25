Россия призывает африканские страны потребовать от Запада отмены санкций против РФ – МИД

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Россия призывает страны – члены Африканского союза потребовать от Запада отмены антироссийских санкций, поскольку они нарушают логистику международной торговли. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время дипломатического приема по случаю Дня Африки.
"Призываем наших друзей <...> настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для уязвимых слоев населения", – приводит его слова ТАСС.
Ранее французский политолог Доминик Моизи заявил, что российская спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря. Он отметил, что страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии отказались поддержать Запад против РФ. По его мнению, одни недовольны политикой расширения НАТО, другие – избирательностью Запада в вопросе конфликтов в Африке, а третьи не хотят ссориться с Россией.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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