Алекперов заявил, что ЕС в среднесрочной перспективе не найдет поставщика нефти вместо РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Евросоюз не сможет в среднесрочной перспективе найти замену России в качестве поставщика нефти, заявил бизнесмен и бывший президент крупнейшей в РФ частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Это не естественный процесс, каким является декарбонизация, и не краткосрочный кризис потребления, который возник во время пандемии коронавируса. Речь идет о крайне тяжелом энергетическом кризисе, который обернется негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка", – сообщил он в интервью газете Financial Times.

Он отметил, что необходимы годы для строительства новой инфраструктуры для перенаправления поставок нефти РФ в другие страны. При этом РФ будет вынуждена снизить производство нефти и законсервировать скважины.

По словам Алекперова, мировая энергетическая конфигурация выстраивалась много лет профессионалами, "нет никакой необходимости подрывать и разрушать все это".

Бизнесмен также назвал санкционную политику западных стран хаотичной и эмоциональной, под рестрикции попадают люди, не имеющие политического влияния.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России, включающий эмбарго на нефть, заблокирован. При этом он надеется на скорый компромисс.

3 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода. Тем не менее соглашения по нефтяному эмбарго достичь странам ЕС так и не удалось.

