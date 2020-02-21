Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Официальные курсы валют к рублю, установленные Центробанком на выходные и понедельник, выросли.

Евро вырос на 64,86 копейки, составив 69,4191 рубля. Доллар увеличился на 55,95 копейки – до 64,3008 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась по сравнению с показателем на пятницу на 59,96 копейки, составив 66,6040 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль упал на фоне снижения Центробанком ключевой ставки до 6% годовых. Подобное снижение стало шестым подряд, которое ранее прогнозировали многие эксперты.