Фонд страхования от ЧС хотят создать за счет граждан

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Единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций предложили создать Минфин и Центробанк РФ.

Как сообщает газета "Известия", пополнять его хотят за счет средств граждан, решивших застраховать свое жилье. Минимальный платеж может составить 150 рублей в месяц с квартиры.

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс объяснил, что 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. Оттуда средства будут направляться в регионы, где установлен режим ЧС.

Эксперт рабочей группы "Качество повседневной жизни" ОНФ Арсений Беленький уточнил, что минимум в 150 рублей – это результат расчета страховых компаний. Через два года сумма может достигнуть 250–300 рублей. Принимать окончательные решения по тарифам будут субъекты и страховые компании.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева напомнила, что 25 лет назад подобную программу запускали в Москве. Тогда вложения из регионального бюджета составляли 85% от страхового платежа, но сейчас они равны 15%. Для успешного запуска программы в стране желательно, чтобы в регионах софинансирование было порядка 80%, считает эксперт.

По прогнозу члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрия Ионина, большинство регионов утвердят свои программы до ноября этого года. В пресс-службах администраций Московской и Ленинградской областей подтвердили, что собираются сделать это в ноябре.

В Минфина добавили, что страхование жилья от ЧС добровольно. Однако там рассчитывают, что региональные программы окажутся востребованными, поскольку они будут дешевле, чем заключение коммерческого договора.

Член президиума "Опоры России" Дмитрий Котровский полагает, что фонд нужен, если он будет открытым, то есть данные по накоплениям и их использованию будут доступны людям. Кроме того, тарифы в разных регионах должны различаться. Ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук предположил, что население может негативно отнестись к инициативе.

В августе вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Он гарантирует полную компенсацию при утере жилья.

В перечень покрываемых рисков войдет гибель жилья вследствие ЧС. Страховщик в таком случае выплатит 300–500 тысяч рублей, а суммы сверх этого будут покрываться из бюджета. В остальных случаях страховщик компенсирует от 30 до 95% убытков, остальное выплачивается за счет средств регионального бюджета.