Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России в 4 августа. Он гарантирует полную компенсацию при утере жилья, передает РИА Новости.

В перечень покрываемых рисков войдет гибель жилья вследствие ЧС. Страховщик в таком случае выплатит 300–500 тысяч рублей, а суммы сверх этого будут покрываться из бюджета.

В остальных случаях страховщик компенсирует от 30 до 95% убытков, остальное выплачивается за счет средств регионального бюджета. Размер возмещения определяется исходя из площади помещения, умноженной на среднюю стоимость квадратного метра в регионе.

Пилотными регионами для программы станут Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.