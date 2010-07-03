Кабмин установил минимальную страховую сумму по риску утраты жилья в результате ЧС

Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке возмещения ущерба за жилье, утраченное в результате чрезвычайной ситуации. Речь идет о случаях с использованием механизма добровольного страхования, сообщает сайт кабмина.
Документ определяет минимальные объемы обязательств страховщиков. По нему при ЧС компании должны будут выплатить потерявшим жилье клиентам от 300 до 500 тысяч рублей.
Сумма либо будет единой для всех жилых помещений региона, либо будет отличатся в каждом муниципальном образовании субъекта.
При этом максимальный размер подлежащего возмещению ущерба по риску определят исходя из общей площади жилого помещения и средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в регионе.
Ранее Дмитрий Медведев внес изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи в РФ. Профилактические медосмотры и диспансеризацию отныне будут проводить не только днем, но и вечером по будням, а также в субботу.
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