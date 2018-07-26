Госдума приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций приняли в Госдуме. Документ внесло правительство РФ. Страхование будет осуществляться на добровольной основе, ответственность за компенсацию ущерба гражданам при ЧС сохранится за государством.
Госорганы субъектов РФ будут разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан с использованием добровольного страхования. Подобная программа уже действует в столице. Отметка о страховании ставится в платежном документе за услуги по ЖКХ, сообщает Агентство "Москва".
Пострадавший с застрахованным жильем может получить возмещение как от страховщика, так и от государства: выплату или жилье от региона, при условии уступки страховой выплаты в пользу бюджета субъекта.
Кроме того, предполагается создать информационную систему с данными обо всех договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения и другими сведениями. Оператором системы станет саморегулируемая организация, объединяющая страховые организации и включенная в единый реестр организаций в сфере финансового рынка.
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