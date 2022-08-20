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Экономика

07:54

Журналисты французского телеканала удивились стойкости России перед санкциями Запада

экономика

Фото: depositphotos/Kordin

Экономика России хорошо противостоит западным санкциям, говорится в сюжете французского телеканала France 2.

Репортеры отметили, что полки в московских магазинах заполнены продуктами, а дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился.

В материале также указывается, что сокращение ВВП России будет значительно меньше прогнозируемого, а несмотря на уход западных фирм, многим многим российским компаниям действительно удалось обойти ограничения, заменив поставщиков.

В конце июля французская газета Le Monde сообщила, что Евросоюз исчерпал свои санкционные возможности на седьмом пакете ограничительных мер против России. В публикации говорилось, что европейские страны не готовы и не станут добровольно лишать себя российского газа.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что зацикленность Соединенных Штатов на санкциях не позволяет им осознать, что выбранная стратегия в отношении России потерпела неудачу. Дипломат отметил, что закономерным итогом такой политики США стала дополнительная дестабилизация мировой экономики.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что страны Запада не предлагают новых ограничительных мер против России в ООН, поскольку опасаются низкой поддержки их инициатив со стороны других государств. Научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован, в свою очередь, указал, что становится все труднее найти "разумные способы" наказать Москву.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Санкции

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