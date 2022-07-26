Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций на полгода

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Совет Европейского союза продлил действие антироссийских санкций на полгода. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
"Сегодня Совет решил продлить на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительные меры, затрагивающие отдельные сектора экономики Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что упомянутые санкции впервые были введены в 2014 году, а затем, уже в текущем году, значительно расширены в связи с ситуацией на Украине. Они затрагивают сферы финансов, энергетики, технологий, промышленности, а также поставки товаров двойного назначения и предметов роскоши.
Ранее французская газета Le Monde со ссылкой на неназванный дипломатический источник сообщила, что Евросоюз исчерпал свои санкционные возможности на седьмом пакете ограничительных мер против России. Так, последний принятый пакет санкций уже не содержал каких-либо серьезных мер.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против РФ
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