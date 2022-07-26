В Европе заявили об исчерпании санкционных возможностей против РФ

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Евросоюз исчерпал свои санкционные возможности на седьмом пакете ограничительных мер против России, сообщает Le Monde со ссылкой на неназванного дипломата.
"В отличие от предыдущих шести санкционных пакетов последний список ограничений не содержит серьезных мер. Мы подошли к концу того, что могли сделать", – говорится в материале.
Отмечается, что европейские страны не готовы и не станут добровольно лишать себя российского газа.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ЕС не снимет с России санкции, введенные из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, если мир будет заключен на "условиях, навязанных Москвой". При этом он признал, что многие немцы в результате введения антироссийских ограничений столкнулись с такими последствиями, как сильно подорожавший бензин и продукты питания.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против РФ
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