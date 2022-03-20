Литва не будет платить компенсации бизнесу в случае национализации в России

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Литва отказывается выплачивать компенсации своим бизнесменам, если их предприятия в России национализируют. Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, которую цитирует РИА Новости.

"Если выбираешь для себя заниматься бизнесом там, в России, ты выбираешь риск, что однажды... твое имущество национализируют. Тогда, простите, литовские налогоплательщики, наверное, не должны за это платить", – сказала Армонайте.

По данным телеканала LRT, литовские власти призывают предпринимателей ограничить бизнес в России.

Зампредседателя Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев ранее сообщил, что государство, вероятнее всего, будет национализировать обанкротившиеся предприятия, решившие уйти из России. По его словам, перед этим компаниям могут дать три месяца, чтобы "одуматься".

В Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Уточнялось, что внешняя администрация обеспечит деятельность, формируя реестр требований кредиторов, а также будет проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение.

Также сообщалось, что власти Москвы работают над созданием кадрового центра для работников покинувших РФ иностранных предприятий. Он будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.