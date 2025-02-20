Глава Минпромторга РФ Алиханов заявил об отсутствии дефицита чипов для загранпаспортов

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В настоящее время в России не наблюдается дефицита чипов для загранпаспортов и банковских карт, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий.

По его словам, отечественные производители полностью обеспечивают необходимые потребности, передает ТАСС.

Ранее МВД России разъяснило, в каком случае россияне могут иметь два загранпаспорта. Как отметили в ведомстве, это возможно, если один из документов биометрический. В таких паспортах отпечатки пальцев и цифровая фотография хранятся в чипе, вшитом в одну из страниц документа. При этом сканирование пальцев при оформлении паспорта нового образца предусмотрено только с 12 лет.

В прошлом году в Москве увеличили мощности по выпуску чипов для биометрических загранпаспортов и банковских карт. Их начали собирать в полностью роботизированных цехах столичного завода "Микрон". Предприятие изготавливает микросхемы уже почти 60 лет и за прошлый год запустило четыре новые производственные линии.