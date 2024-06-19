Товарооборот России и Японии в мае снизился на 29,4%

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Товарооборот России и Японии в мае этого года сократился на 29,4% по сравнению с маем 2023 года, до 583 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

По данным ведомства, власти Японии в мае сократили объемы импорта российского угля на 19,9% и СПГ на 40,5%. Кроме того, Япония за указанный месяц вновь не закупала у России нефть. Вместе с тем японская сторона нарастила экспорт в РФ аудио- и видеоаппаратуры на 58,9% и мотоциклов на 18,1%, сократив при этом поставки легковых автомобилей и компьютеров.

Помимо этого, в мае этого года Япония сократила импорт зерновых из России на 78,2%. Тем не менее страна нарастила импорт российской рыбы на 10,9% и овощей из РФ на 125,3%.

Ранее Владимир Путин заявлял, что диалог между Россией и Японией будет возможен только после смены Токио своей позиции по Украине. Российский лидер подчеркивал, что РФ со своей стороны не сделала ничего для усложнения двустороннего диалога.

При этм правительство Японии назвало несправедливым и неприемлемым заявление Путина. Генсек кабмина страны Есимасу Хаяси также отметил, что позиция Японии по решению "северных территорий" и заключению мирного договора не меняется.