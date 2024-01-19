Турция сократила поставки в РФ товаров двойного назначения – СМИ

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Турецкие экспортеры начали сокращать поставки в РФ товаров двойного назначения в октябре и ноябре прошлого года. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Турецкий институт статистики (TurkStat).

По данным издания, было уменьшено количество поставок электроники, чипов, оптических прицелов, полупроводников, печатных плат и аппаратуры для связи и навигации. Как отметили журналисты, причиной сокращения экспорта может быть риск подпадания Турции под американские санкции.

Ранее экспортерам в Турции пообещали нормализовать ситуацию с платежами из России в ближайшие дни. По словам руководителя одной из фирм страны, на встрече с главой Ассамблеи экспортеров Турции Мустафой Гюльтепе стало известно, что решить полностью вопрос с почти прекратившимися платежами планируется после января.

До этого сообщалось, что с 1 января денежные переводы компаний из России в Турцию почти приостановлены. В СМИ отмечалось, что это связано с мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в 2023 году экспорт товаров в РФ увеличился на 16,9%, а торговый оборот составил 255,8 миллиарда долларов.

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