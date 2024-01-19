19 января, 16:44Экономика
ЦБ предложил расширить тариф по страхованию ответственности владельцев опасных объектов
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Центробанк предложил расширить тариф по страхованию ответственности владельцев большинства видов опасных объектов, указывается на сайте регулятора.
"Банк России предлагает по большинству видов опасных объектов снизить на 25% нижнюю границу тарифа", – уточнили в пресс-службе ЦБ.
Однако нижняя граница должна остаться на прежнем уровне для тех объектов, где есть оборудование под давлением. Речь идет о котельных, теплоэлектроцентралях, объектах теплосети и других. По ним предлагается повысить на то же число верхнюю границу тарифа, подчеркнули в Центробанке.
Без изменений должны остаться объекты гидротехнических сооружений, нефтехимические и горнодобывающие предприятия, шахты, скважины, краны и объекты, связанные со взрывчатыми веществам, отметили в сообщении.
Ранее сообщалось, что здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом не было застраховано.
Отмечалось, что компания вела переговоры о заключении страхового договора, однако до стадии его подписания не дошло. Еще один источник сообщил, что застрахован на складе был только товар, а само здание – нет.
Пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу квадратных метров, потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов".
Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе ликвидировали открытое горение.
Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.
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