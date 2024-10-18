Минфин России поддержал разрешение продажи пива на стадионах

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Минфин России поддержал предложение, согласно которому на стадионах можно будет продавать пиво. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума, передает ТАСС.

Однако он отметил, что есть некоторые ведомства, которые выступают против этой инициативы. Теперь, по его словам, окончательный вердикт остается за кабмином.

Кроме того, министерство поддержало предложение организации "Опоры России" ввести минимальную розничную цену на пиво. Однако Сазанов напомнил, что в этом случае необходимо проверить право ЕАЭС, так как минимальные цены могут быть установлены на алкоголь, крепость которого составляет более 28 градусов.

"Для того, чтобы это реализовать, необходимо внести изменения в договор ЕАЭС", – объяснил Сазанов.

В конце апреля 2023 года в комитете Госдумы по спорту заявили, что обсудят возвращение продажи пива на стадионы во время проведения матчей. Законопроект предлагает снять ограничения на розничную продажу пивных напитков и пива при оказании услуг по предоставлению общественного питания во время проведения матчей и официальных соревнований по футболу.

Позже представитель МВД РФ Валерий Ботвин сообщил, что ведомство не возражает против законопроекта, разрешающего продажу пива на футбольных стадионах, при условии наличия системы идентификации болельщика (СИБ). По словам Ботвина, позиция ведомства по данному вопросу не изменилась: необходимо исполнять требования безопасности.

Между тем хирург-уролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян предупредил, что частое употребление пива с закусками ведет к увеличению живота, грудных желез, а также к дряблости мышц. Многие не доживают до 60 лет, если регулярно пьют этот напиток, добавил врач.

