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экономика

08:07

Ретейлеры заявили об отказе от скидок и промоакций в магазинах

экономика

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

С конца февраля поставщики X5 Group стали отказываться от промоакций и скидок на продукцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом уточняется, что многие поставщики не отказываются от скидок совсем, а предупреждают о паузе, чтобы позднее вернуться с новым промопланом.

В сети "Верный" также подтвердили отказ от промоакций, которые предусматривают в том числе скидки на продукцию. За последнее время такое решение приняли треть поставщиков. Сеть "Азбука Вкуса" столкнулась с похожей ситуацией.

По словам источника издания в одной из федеральных сетей, промоакции отменяют не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в России, но и отечественные производители. В основном это компании, зависимые от импортного сырья.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал представителей бизнеса не наживаться на людях в условиях жестких антироссийских санкций. Он попросил выработать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли.

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