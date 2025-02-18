Индекс Мосбиржи снизился на фоне окончания переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский рынок акций снизился на фоне окончания переговоров между представителями РФ и США в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

В 15:08 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос до 3 317,52 пункта (+0,28%), а индекс РТС – до 1 142,95 пункта (+0,27%). Спустя пару минут индексы опустились на 0,46%, до 3 293,35 и 134,67 пункта соответственно.

По состоянию на 16:58 по московскому времени индексы находились на отметках 3 276,63 и 1 129,95 пункта соответственно, показывав падение на 1,07%.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. В состав российской делегации входили помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, а в состав американской – госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В ходе беседы стороны решили создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине.

Ушаков добавил, что пока трудно сказать о сближении позиций России и США, но страны договорились учитывать интересы друг друга, и в целом переговоры в Эр-Рияде прошли неплохо.

