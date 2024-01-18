Лукашенко рассказал об импортозамещении в Белоруссии

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Белоруссии необходимо заниматься импортозамещением в сферах, которые покинули иностранные инвесторы. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Им было сказано: хотите работать – работайте, не хотите – уходите. "Но это же "Макдоналдс"… Разве кто-то сможет потом работать так, как "Макдоналдс" в Беларуси" – главный был лозунг", – цитирует главу государства БелТА.

По словам Лукашенко, ему пришлось изучить данную систему и проверить, можно ли заместить McDonald's. Вместе с тем он уточнил, что никогда не был в этих заведениях.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's прекращает работу в Казахстане из-за ограничений в поставках. Однако отмечалось, что возобновление работы ресторанов осуществится под другим названием.

До этого руководство американской корпорации после начала специальной военной операции на Украине запретило компании Food Solutions KZ, которая владеет 24 заведениями McDonald's, покупать мясные котлеты в России.

Позже стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане. В пресс-службе сети ресторанов быстрого питания сообщили, что заявка была подана для защиты бренда.

"Актуальный репортаж": McDonald’s в Казахстане прекратит работу из-за ограничений