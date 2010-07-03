Суд в Болгарии разрешил строительство продолжения "Турецкого потока"

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Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приема газа из "Турецкого потока", сообщает РИА Новости.

Им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering. Таким образом, строительство продолжится.

Проект "Турецкий поток" подразумевает строительство газопровода через Черное море, который будет состоять из двух ниток. Первая предназначена для поставок голубого топлива турецким потребителям, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Запустить газопровод планируется до конца 2019 года. Владимир Путин ранее сообщил, что как только завершится строительство второй нитки газопровода, газ пойдет транзитом в Европу через территорию Турции.

В июле замглавы правления "Газпрома" Олег Аксютин уточнил, что поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся к 31 декабря. Он отметил, что российская часть газопровода готова на 99%, а морской газопровод полностью построен.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил важность соединения морской и прибрежной секций "Турецкого потока". По его словам, с запуском газопровода Турция станет независимой от стран-транзитеров и Россия сможет поставлять ей газ напрямую.