Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рубль продолжает падать на фоне негативной динамики рынка нефти, евро торгуется на отметке выше 82 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра на 12:00 по московскому времени дорожал на 34 копейки – до 71,87 рубля, евро – на 56 копеек, до 82,05 рубля. Такой показатель для евро является максимумом с 4 мая.

Курс европейской валюты на форексе растет на 0,3% – до 1,1415 доллара. Стоимость нефти марки Brent снижается на 0,7% – до 43,05 доллара за баррель.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой. При этом Минфин ожидает, что стоимость нефти в 2020 году составит в среднем 30 долларов, а в следующем году – "немногим больше".