В правительстве Москвы ожидают восстановительный рост экономики до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В правительстве столицы ожидают восстановительный рост экономики до конца 2021 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на данный момент все отрасли экономики полноценно работают.
"И планируем, что по итогам года мы превысим показатели не только 2019 года, но и в какой-то части достигнем тех плановых значений экономики, которые ожидали в прошлом году в случае, если бы те ограничения, которые есть у нас, не вводились", – цитирует заммэра Агентство "Москва".
Помимо этого, Ефимов отметил, что число зарегистрированных в столице безработных на данный момент составляет менее 60 тысяч человек.
Ранее заммэра сообщил, что после режима самоизоляции рынок труда в столице восстановился, а уровень безработицы не превышает 0,8%. Кроме того, количество вакансий превышает количество предложений по рабочей силе.
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