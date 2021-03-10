В феврале выручка предприятий торговли и услуг Москвы превысила 1 трлн руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В феврале выручка столичных предприятий торговли и услуг превысила один триллион рублей, став рекордной. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Это практически на 15 процентов больше, чем годом ранее", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее стало известно, что объем инвестиций в экономику Москвы за 2020 год составил 3,6 триллиона рублей.

По предварительным данным Росстата, в минувшем году инвестиции столичных предприятий выросли на 1,7 процента. Всего на долю столицы приходится почти 18 процентов общероссийского объема инвестиций.