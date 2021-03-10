Рынок труда в Москве восстановлен после режима самоизоляции – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После режима самоизоляции рынок труда в столице восстановился, а уровень безработицы не превышает 0,8%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На сегодняшний момент на бирже труда в качестве безработных зарегистрировано чуть более 60 тысяч человек", – сказал он в интервью телеканала "Россия 24", отметив, что проблем в этой сфере больше не наблюдается.

Ефимов также добавил, что количество вакансий превышает количество предложений по рабочей силе, напряженности не чувствуется.

Ранее заммэра заявил, что в феврале среднесуточная выручка столичных предприятий торговли и услуг превысила триллион рублей, став рекордной.