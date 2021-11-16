Россия и Казахстан договорились об экспорте электроэнергии из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Россия и Казахстан достигли договоренности об экспорте электроэнергии из РФ. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в беседе с ТАСС.

"Такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия", – объяснил вице-премьер.

Он уточнил, что условия сделок будут обсуждаться между компаниями.

Новак добавил, что на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, которая состоялась 15 ноября, страны обсудили и другие темы, касающиеся сферы топливно-энергетического комплекса. В частности, были затронуты вопросы нефтегазовой отрасли.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что РФ заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана. По его словам, были заблокированы все поставки, запланированные на ноябрь.