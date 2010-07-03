В ОП Москвы положительно оценили проект бюджета на 2020 год

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В Общественной палате Москвы положительно оценили проект бюджета на 2020 год, а также плановый период на 2021–2022 годы. Об этом сообщил председатель ОП Москвы Константин Ремчуков.

Он подчеркнул, что в бюджете сохранили программный принцип формирования расходов, который означает, что в городе действует 13 программ, которые реализуются не за один год.

"Например, развитие транспортной системы, социальная поддержка жителей Москвы, столичного образования, здравоохранения, жилища, развитие городской среды. Эта возможность бюджета концентрировать деньги на те программы, которые решают проблемы, она и позволяет москвичам видеть, как меняется город", – приводит слова Ремчукова Агентство "Москва".

Также он отметил, что 53,3% расходов направлено на развитие социальной сферы в столице.

"Если посмотреть все расходы бюджета, то 53,3% всех расходов нашего бюджета носят социальный характер", – добавил председатель ОП Москвы.

По его словам, очень важно, что в проекте бюджета сохранили "инвестиционную направленность".

Ремчуков отметил, что также увеличиваются налоговые поступления в бюджет города от малого и среднего бизнеса.

15 октября на заседании президиума правительства столицы был одобрен проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". Проект бюджета сформирован в условиях роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции – 3,7% ежегодно.

Планируется, что в 2020 году доходы в городскую казну увеличатся на 8%, а в 2021 и 2022 годах – на 9,5% ежегодно.



Также была утверждена Адресная инвестиционная программа города (АИП) на 2020–2022 годы. В документ внесли перечень объектов, которые строят за счет городского бюджета.

АИП сохраняет приоритеты инвестиционной политики столицы, определенные в 2011 году. Согласно документу, в ближайшие три года планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 800 городских объектов (с учетом строительства домов по программе реновации).

В приоритете будет развитие транспортной инфраструктуры города. Власти столицы планируют ввести в эксплуатацию 27 станций, 67,7 километра линий и два электродепо. Речь идет об участках Большой кольцевой, Солнцевской (от "Рассказовки" до "Внукова"), Сокольнической (от "Коммунарки" до "Потапова"), Люблинско-Дмитровской (от "Селигерской" до района Северный) линий.

Кроме того, в столице могут освободить от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей. Льготу планируется ввести на 5 лет – до 31 декабря 2024 года. Это позволит расширить использование экологически чистого электротранспорта.