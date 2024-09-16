Экономист Белянчикова: низкие ставки по кредитам предлагают зарплатным клиентам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россияне могут платить меньше по ипотеке за счет большого первоначального взноса, залога или поручительства, а также скидок от застройщика, рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, если первоначальный взнос большой, то меньше сумма оставшегося долга. Таким образом, уменьшается ежемесячный платеж.

Второй совет Белянчиковой – купить процентную ставку, чтобы в дальнейшем ставка стала ниже, а вместе с ней и размер ежемесячного платежа. Она предупредила, что эта схема не поощряется ЦБ и есть шанс того, что такое отношение будет закреплено в нормативных документах.

Экономист поделилась, что также можно снизить ставку по ипотеке за счет залога. В качестве залога может выступать либо имеющееся жилье, либо поручительство от родственника с хорошим доходом и идеальной кредитной историей.

Можно воспользоваться программой застройщика, так как в таком случае возможны скидки на квартиру. А более низкие ставки по кредитам предлагаются зарплатным клиентам, так что прозрачный доход поможет существенно повлиять на платежи по ипотеке, отметила эксперт. Кроме того, можно получить скидку от продавца квартиры за выход на сделку в течение месяца.

Она также рассказала о двуступенчатых программах: часть суммы ипотеки берется в долг сразу, а вторая – после сдачи объекта, так как первая сумма в некоторых банках небольшая. Также она обратила внимание на то, что банки предпочитают заемщиков, у которых уже есть небольшое жилье тем, кто снимает квартиру.

Белянчикова отметила, что цены на жилье скоро опустятся, потому как связка "банк – застройщик" вступят в борьбу за покупателей недвижимости, имея запас дохода от рыночных процентов. Есть и прямо противоположное мнение: общая стоимость приобретаемого в ипотеку жилья вырастет, но чуть меньше, чем могло бы. В этом случае ежемесячные платежи также возрастут, так что предстоит искать возможности для их снижения.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что, несмотря на сохранение разрыва цен на первичное и вторичное жилье, цены на рынках начнут постепенно выравниваться. Также она пояснила, что завершение массовой льготной ипотеки сбалансирует рынок жилья.

Между тем Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых. Банк отметил, что нынешнее инфляционное давление остается высоким.