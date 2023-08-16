Эксперт по госзаказам назвала еще одно последствие повышения ключевой ставки

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Увеличение ключевой ставки на 350 базисных пунктов, до 12% годовых, может сказаться на том, что финансовая нагрузка на бизнес, который задействован в госзакупках, возрастет, рассказала глава проектов "Актион Госзаказ" Мария Федюкович "Газете.ру".

"Дело в том, что даже за один день просрочки по государственному контракту заказчик обязан начислить поставщику неустойку исходя из действующей ключевой ставки. И даже если просрочка допущена до 15 августа и рассчитывалась по прежним 8,5%, то с 15 августа заказчики будут пересчитывать неустойку уже по 12% за тот же самый долг", – сообщила Федюкович.

По ее словам, если ставка повысится, то и неустойка тоже увеличится.

Эксперт отметила и то, что Центробанк РФ не отрицает возможность повышения ставки вновь, из-за чего затраты на неустойку у бизнеса, у которого есть просрочка по госконтрактам, увеличатся.

Госзакупки – это покупка товаров или услуг для госнужд. Они регулируются законом № 44-ФЗ "О контрактной системе". По закону закупки осуществляются за счет федерального, региональных и муниципальных бюджетов.

В последние дни наблюдалось резкое ослабление российской валюты. Например, 14 августа евро торговался на Мосбирже по цене выше 111 рублей. Это произошло впервые с 23 марта прошлого года. Курс доллара между тем превышал 101 рубль.

На этом фоне ЦБ объявил о проведении внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке. Тогда российская валюта замедлила падение: утром во вторник доллар упал ниже 96 рублей, а евро – ниже 105 рублей.

15 августа регулятор решил повысить ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

Банк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%