Набиуллина заявила о сохранении банком планов по выпуску новой купюры в 100 рублей

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Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о сохранении планов по выпуску обновленной купюры в 100 рублей, при этом сроки выпуска будут сдвинуты.

"Планы сохраняются, они были сдвинуты", – цитирует слова Набиуллиной ТАСС.

Ранее в ЦБ заявили, что планируют провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. Банк России анонсировал выпуск новых купюр номиналом в 100 рублей в 2022 году, 1 000 и 5 000 рублей – в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году и 10 и 50 рублей – в 2025 году.

В мае 2021 года регулятор разработал новый дизайн для сторублевых купюр. Банкноты будут отличаться от прежних более крупными цифрами. Кроме того, на них появятся специальные рельефные метки, цветовая гамма будет совпадать с нынешней, но оттенок будет немного другим.

