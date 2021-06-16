Госкомпании планируют обязать направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в России начнет действовать единый подход к правилам выплаты дивидендов госкомпаниями. Документ касается решений по выплате дивидендов, которые будут приняты с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Уточняется, что, согласно новым правилам, госкомпании должны будут направлять на дивиденды не меньше 50% скорректированной чистой прибыли. При этом в данном случае устанавливается несколько нововведений.
"Во-первых, для всех госкомпаний будет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды. Во-вторых, при расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками", – говорится в сообщении.
К неподтвержденным доходам и расходам относятся те статьи отчетности, которые связаны с разницами в курсах валют или переоценкой имущества.
Как пояснили в пресс-службе, раньше при расчете прибыли учитывались статьи, не подтвержденные деньгами, однако такой подход все реже встречается в мировой практике.
Предполагается, что новый подход сделает более прогнозируемыми поступления в казну, поскольку дивиденды по акциям госкомпаний традиционно идут в федеральный бюджет. Кроме того, это позволит повысить прозрачность дивидендной политики и сбалансировать инвестиционную активность предприятий.
Ранее сообщалось, что правительство продлило программу льготного кредитования технопарков, запущенную в 2015 году. Соответствующее постановление подписал российский премьер.
Субсидия, на которую могут претендовать управляющие компании технопарков, позволяет компенсировать две трети их расходов на взносы по процентам. Размер уплаты не может превышать величину, рассчитанную исходя из 90% ключевой ставки Банка России.
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