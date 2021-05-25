Правительство разрешило въезд иностранных инвесторов в РФ

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Правительство РФ поддержало инициативу Минэкономразвития о предоставлении зарубежным инвесторам возможности въезда в Россию в период ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает RT.

Списки лиц, которым разрешат въезд в страну, будут формироваться на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении инвестиций.

"Инвесторами считаются собственники компаний, осуществляющих деятельность на территории РФ, а также иностранные граждане, въезжающие в страну для участия в переговорах либо подписания соглашений/контрактов, направленных на запуск или реализацию инвестиционного проекта на территории РФ", – говорится в сообщении Минэкономразвития.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказывал, что кабмин поддержал законопроект о "золотых" визах для инвесторов из других стран. Ожидается, что проект примут осенью. По его словам, главный вопрос – минимальный порог по инвестициям для получения вида на жительство в стране. В апреле обсуждался объем инвестиций в 30 миллионов рублей.

