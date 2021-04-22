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Экономика

22 апреля, 22:06

Правительство упростит иностранным инвесторам получение вида на жительство в РФ

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кабмин поддержал законопроект Минэкономразвития о "золотых" визах для инвесторов из других стран. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников.

По его словам, проект будет внесен в Госдуму.

"Мы рассчитываем, что законопроект будет в осеннюю сессию принят. И правительство подготовит все нормативные акты, чтобы уже в следующем году механизм заработал", – цитирует министра ТАСС.

Кроме того, он добавил, что главный вопрос, который обсуждался, – минимальный порог по инвестициям для получения вида на жительство в стране. На данный момент обсуждается объем инвестиций в 30 миллионов рублей.

"Эти 30 миллионов рублей инвестор должен вложить двумя путями: либо он создает компанию и вкладывает туда. Здесь очень важно, чтобы эти 30 миллионов рублей пошли в основные фонды, создали рабочие места. Кстати, еще один из параметров, который обсуждается, это создание рабочих мест", – рассказал Решетников.

Ранее он сообщил, что инфляция в России находится в своей высшей точке, в ближайшее время индекс потребительских цен в годовом выражении будет снижаться.

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