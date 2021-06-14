Правительство РФ продлило программу льготного кредитования технопарков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Программа льготного кредитования технопарков, запущенная в 2015 году, будет продлена. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

"Управляющие компании (УК) технопарков смогут получить субсидии на снижение ставки по кредитам, взятым в 2020 – 2022 годах. Согласно правилам программы, льготные кредиты выдаются на создание коммунальной и транспортной инфраструктуры, строительство зданий для резидентов, закупку необходимого оборудования, а также на проведение инженерных изысканий", – сказано в сообщении.

Данная субсидия позволяет компенсировать две трети расходов УК на взносы по процентам. Размер уплаты не может превышать величину, рассчитанную исходя из 90% ключевой ставки Банка России.



В кабмине добавили, что принятое решение позволит и далее развивать технопарки. Всего в стране действуют более 160 таких площадок.

Ранее стало известно, что объем инвестиций, направленных на формирование новых технопарков в Москве, превышает 17 миллиардов рублей.

