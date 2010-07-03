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Москва 24

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Экономика

09:26

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Кредитинвест"

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредитинвест". Об этом сообщил "Интерфакс".

"Банк "Кредитинвест" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", – заявили в Центробанке.

Одна из причин аннулирования лицензии – предоставление в уполномоченный орган неполной и недостоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. В ЦБ РФ за последние 12 месяцев уже применяли санкции по отношению к банку, однако нарушения исправлены не были.

Когда регулятор инициировал проверку "Кредитинвеста", были выявлены нарушения нормативных актов Банка России в части порядка ведения банковских операций и обеспечения информационной безопасности.

Банк "Кредитинвест" включен в программу страхования вкладов. По информации Центробанка, кредитная организация занимала 386-е место в банковской системе РФ.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, запрещающий комиссию банков за переводы денег между гражданами в разных регионах. При этом проект уже одобрили в правительстве РФ.

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