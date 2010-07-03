Госдума вводит систему учета долговой нагрузки россиян

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Госдума приняла законопроект, вводящий институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут реализовывать новый механизм расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки граждан.

Законопроект облегчит доступ пользователей и субъектов кредитных историй к получению информации из БКИ и создаст нормативную базу для обмена сведениями между БКИ. Центробанк разработает порядок расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки пользователями кредитных историй.



У Центробанка будет право определять порядок формирования сведений в кредитной истории и право устанавливать требования к форматам обмена сведениями, сообщает ТАСС.

Также законопроект уточняет перечень сделок, по которым информация должна направляться в БКИ.

Госдума отметила, что законопроект направлен на совершенствование надзорных полномочий Центробанка в отношении БКИ. Уточняется, что ЦБ будет устанавливать требования к руководителям БКИ, а БКИ будут обязаны предоставлять финансовую и операционную отчетность в ЦБ.

